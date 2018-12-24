2018-12-24T12:56:51+03:00
Происшествия

Спасатели нашли тела утонувших в Беловском море снегоходчиков

Погибших пока не могут поднять на поверхность
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Беловском водохранилище нашли тела двух мужчин, утонувших во время катания на снегоходе. Из-за низкой температуры спасатели не могут поднять их на поверхность.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, 23 декабря трое жителей Белова катались на снегоходе по льду Беловского водохранилища. На одном из участков техника провалилась под лед. Спастись смог 28-летний мужчина, двое других – утонули. Им было 32 и 35 лет.

Выживший сразу же позвонил родственникам, которые вызвали скорую помощь и стражей порядка. Сотрудники МЧС обследовали водохранилище при помощи эхолота и видеокамеры.

–В результате было установлено место, где находятся тела потерпевших и снегоход. В настоящее время работа спасателей осложняется низкой температурой: водолазы МЧС имеют допуск к погружению только при температуре -20 градусов, – отметили в Следственном комитете. – Сегодня спасательная операция продолжится, если позволит температура, водолазы будут погружаться в воду с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, был ли зарегистрирован снегоход и были ли права у водителя.

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