2018-12-28T09:34:46+03:00
Происшествия

Пострадал 181 дольщик: Дело кемеровского застройщика «Тибет СВ» ушло в суд

Руководителю строительной фирмы грозит до 10 лет тюрьмы
Екатерина БОРМОТОВА
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Эту многоэтажку в поселке Южном "Тибет СВ" не может достроить больше семи летЭту многоэтажку в поселке Южном "Тибет СВ" не может достроить больше семи летФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Руководитель кемеровской строительной компании «Тибет СВ» Андрей Пазин предстанет перед судом. Его обвиняют в растрате 367 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу об обмане 181 дольщика подписал первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко. Дело было возбуждено после прокурорской проверки в 2016 году.

Как установило следствие, Пазин с марта 2012 по декабрь 2016 года являлся соучредителем и директором ООО «Тибет СВ». В это время он воспользовался своим служебным положением и похитил временные ему средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Всего потерпевшими по делу оказались 181 человек – они доверили Пазину свыше 367 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Руководителю строительной фирмы было предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Кемерова.

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«Платим за воздух»: кемеровские дольщики пять лет ждут свое жилье

В далеком 2013 году ни одна из 80 семей, которые уже пять лет не могут дождаться новоселья, и подумать не могла, что попадется на удочку недобросовестного застройщика. Казалось, что обманутые дольщики - это про Москву или Питер, а в Кузбассе такого произойти не может, руководство региона этого не допустит. Но вот уже пять лет эти несчастные люди вынуждены снимать жилье и платить за воздух, поскольку многие из них сомневаются, что когда-нибудь переступят порог своего достроенного дома. (подробности)

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С момента первой публикации прошло три недели. За это время сотрудники кемеровской мэрии провели с дольщиками дома на Гагарина - Новосибирской собрание. На нем стало известно, что остаточные работы в доме будет проводить компания «СДС».

- На собрании нам сказали, что достраивать наш дом согласился СДС, который сейчас готовит смету. Их специалисты должны замерить окна и балконы, в течение недели решится и вопрос с теплотрассой, - поделилась новостями дольщица Анна Воробьева. (подробности)

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