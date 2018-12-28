Пострадал 181 дольщик: Дело кемеровского застройщика «Тибет СВ» ушло в суд

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-28T09:34:46+03:00

Эту многоэтажку в поселке Южном "Тибет СВ" не может достроить больше семи лет Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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Руководитель кемеровской строительной компании «Тибет СВ» Андрей Пазин предстанет перед судом. Его обвиняют в растрате 367 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу об обмане 181 дольщика подписал первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко. Дело было возбуждено после прокурорской проверки в 2016 году.

Как установило следствие, Пазин с марта 2012 по декабрь 2016 года являлся соучредителем и директором ООО «Тибет СВ». В это время он воспользовался своим служебным положением и похитил временные ему средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Всего потерпевшими по делу оказались 181 человек – они доверили Пазину свыше 367 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Руководителю строительной фирмы было предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Кемерова.

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