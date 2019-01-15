55 купелей подготовят на Крещение 2019 в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:51 2019-01-15T03:51:28+03:00

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В Кемеровской области в 2019 году подготовят 55 площадок, где пройдут массовые купания во время празднования Крещения. Губернатор распорядился проконтролировать готовность и безопасность всех мест, где пройдут массовые купания.

«К этому вопросу нужно подойти со всей серьезностью: максимально снизить вероятность чрезвычайных ситуаций, обезопасить всех участников крещенских купаний», - отметил Сергей Цивилев.

В настоящее время сотрудники ГИМС уже начали подготовку площадок для праздничных мероприятий. Места организации купелей на предмет безопасности заранее проверят сотрудники МЧС.

В этом году в Кузбассе откроют 55 мест массового купания. Так, в Мысках традиционную купель установят по правой стороне реки Мрас-Су – в районе автомобильного моста и СНТ «Тополек». Предполагается, что в массовых купаниях в этом году примут участие от 800 до тысячи мысковчан.

Также уже известно, где установят купели в Кемерове и Новокузнецке.

В Крещенскую ночь в местах купания в регионе будут дежурить сотрудники МЧС, медики, спасатели, полицейские, а также представители оперативных служб администраций муниципалитетов. Везде будут организованы помещения для обогрева.