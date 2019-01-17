Видео: как проходило задержание главы Березовского

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-17T12:17:25+03:00

Кроме денег и документов, в портфеле Титова лежал пистолет

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Появились видео с места задержания главы Березовского Дмитрия Титова. На кадрах видно, как чиновник достает из своего портфеля деньги и пистолет.

Оперативную съемку произвели специалисты УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/686740" frameborder="0"></iframe> Задержание главы Березовского.Оперативное видео УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области

Оперативник: В портфеле находятся денежные средства?

Титов: Да

Оперативник: Готовы их добровольно выдать?

Титов: Да, пожалуйста.

Оперативник: Выложите, пожалуйста, все, что находится у вас в дипломате.

Титов: 280 тысяч, которые я занял. Для вас, кроме денег, здесь ничего интересного нет.

На кадрах также видно, что кроме денег и документов, в портфеле чиновника находился травматический пистолет. Титов на видео заверяет, что у него есть разрешение на оружие.

Напомним, главу Березовского городского округа задержали 16 января в областном центре. При обыске у Титова были обнаружены 280 тысяч рублей. По мнению следствия, это взятка, которую чиновник получил от коммерческой организации за покровительство. Сегодня, 17 января, в Центральном районном суде пройдет заседание, на котором для Дмитрия Титова будет избрана мера пресечения.