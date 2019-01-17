Видео: как проходило задержание главы Березовского
Появились видео с места задержания главы Березовского Дмитрия Титова. На кадрах видно, как чиновник достает из своего портфеля деньги и пистолет.
Оперативную съемку произвели специалисты УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог:
Задержание главы Березовского.Оперативное видео УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области
Оперативник: В портфеле находятся денежные средства?
Титов: Да
Оперативник: Готовы их добровольно выдать?
Титов: Да, пожалуйста.
Оперативник: Выложите, пожалуйста, все, что находится у вас в дипломате.
Титов: 280 тысяч, которые я занял. Для вас, кроме денег, здесь ничего интересного нет.
На кадрах также видно, что кроме денег и документов, в портфеле чиновника находился травматический пистолет. Титов на видео заверяет, что у него есть разрешение на оружие.
Напомним, главу Березовского городского округа задержали 16 января в областном центре. При обыске у Титова были обнаружены 280 тысяч рублей. По мнению следствия, это взятка, которую чиновник получил от коммерческой организации за покровительство. Сегодня, 17 января, в Центральном районном суде пройдет заседание, на котором для Дмитрия Титова будет избрана мера пресечения.