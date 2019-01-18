Сергей Цивилев прокомментировал арест главы Березовского
Губернатор не стал давать оценку ситуации
Глава Березовского Дмитрий Титова попал за решеткуФото: Кирилл ЧАЩИН
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Губернатор Сергей Цивилев во время пресс-конференции прокомментировал арест главы Березовского Дмитрий Титова. Глава региона отметил, что ждет результатов расследования.
–Здесь работали правоохранительные органы, это их компетенция. Мы помогаем правоохранительным органам и ждем их оценки этой ситуации, – сказал Сергей Цивилев.
Напомним, что 15 января главу Березовский Дмитрия Титова задержали правоохранители. Чиновника подозревают в получении крупной взятки. В его портфеле при задержании нашли 280 тысяч рублей. 17 января суд поместил подозреваемого под стражу по просьбе следствия.