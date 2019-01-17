Главу Березовского арестовали на два месяца

Главу кузбасского города Березовский Дмитрия Титова арестовали на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки за покровительство.

В Центральном районном суде рассмотрели ходатайство следователя, который просил суд арестовать главу Березовского городского округа до 16 марта. Чиновника задержали 15 января – в его портфеле нашли 280 тысяч рублей, которые, по мнению следствия, он получил в качестве взятки за покровительство. Сам Дмитрий Титов утверждает, что эти деньги он занял.

В ходе заседания следователь сообщил, что Титову невозможно назначить наказание, не связанное с заключением под стражу, так как он может покинуть страну, повлиять на свидетелей, уничтожить улики или создать искусственные доказательства совей невиновности.

Адвокат Дмитрия Титова заявил, что все доводы следствия надуманы.

- Основания надуманы и не подтверждаются какими-либо сведениями. Нет подтвержденных данных о том, что Титов может препятствовать предварительному следствию и, тем более, угрожать участникам уголовного судопроизводства, - сказал защитник мэра.

Сам Дмитрий Титов отметил, что не собирается бежать.

Я законопослушный гражданин, иначе бы я не был главой Березовского городского округа. Никуда скрываться я не собираюсь, мешать следствию и кому-то угрожать и кого-то убивать я тоже не намерен. Имею проблемы со здоровьем, имею несовершеннолетних детей.

Суд, рассмотрев доводы всех сторон, принял решение арестовать Дмитрия Титова до 16 марта.

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По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация. (подробности)

Видео: как проходило задержание главы Березовского

На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог:

Оперативник: В портфеле находятся денежные средства?

Титов: Да

Оперативник: Готовы их добровольно выдать?

Титов: Да, пожалуйста.

Оперативник: Выложите, пожалуйста, все, что находится у вас в дипломате.

Титов: 280 тысяч, которые я занял. Для вас, кроме денег, здесь ничего интересного нет. (подробности)