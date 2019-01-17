СК просит арестовать главу Березовского до 16 марта

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-17T13:18:29+03:00

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В Центральном районном суде началось заседание, где будет избрана мера пресечения для главы Березовского городского округа, которого обвиняют во взятке. Следователь ходатайствовал об аресте Дмитрия Титова до 16 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/686768" frameborder="0"></iframe> Избрание меры пресечения главе города Березовского Дмитрию Титову..17 января 2019Кирилл ЧАЩИН

- Следствие считает невозможным избрание в отношении Титова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Титов обвиняется в совершении особо тяжкого преступлении, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, а именно – до 12 лет, - заявил во время судебного заседания следователь Никитин.

Сторона обвинения полагает, что Титов может скрыться от органов следствия и суда, так как у него есть действующий загранпаспорт. Кроме того, в силу занимаемого положения он может влиять на свидетелей и подчиненных, уничтожить доказательства своей вины или создать искусственные доказательства своей невиновности.

Напомним, главу Березовского задержали 15 января возле одной из организаций в областном центре. 16 января ему предъявили обвинение во взятке. В распоряжении «Комсомольской правды» имеется видео задержания чиновника.