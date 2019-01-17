СК просит арестовать главу Березовского до 16 марта
В Центральном районном суде началось заседание, где будет избрана мера пресечения для главы Березовского городского округа, которого обвиняют во взятке. Следователь ходатайствовал об аресте Дмитрия Титова до 16 марта.
Избрание меры пресечения главе города Березовского Дмитрию Титову..17 января 2019Кирилл ЧАЩИН
- Следствие считает невозможным избрание в отношении Титова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Титов обвиняется в совершении особо тяжкого преступлении, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, а именно – до 12 лет, - заявил во время судебного заседания следователь Никитин.
Сторона обвинения полагает, что Титов может скрыться от органов следствия и суда, так как у него есть действующий загранпаспорт. Кроме того, в силу занимаемого положения он может влиять на свидетелей и подчиненных, уничтожить доказательства своей вины или создать искусственные доказательства своей невиновности.
Напомним, главу Березовского задержали 15 января возле одной из организаций в областном центре. 16 января ему предъявили обвинение во взятке. В распоряжении «Комсомольской правды» имеется видео задержания чиновника.