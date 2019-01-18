В Кемерове обманутых дольщиков «Тибет-СВ» расселят раньше 2024 года

СЕГОДНЯ 08:35 2019-01-18T08:45:59+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев рассказал, как будет решаться вопрос с обманутыми дольщиками компании «Тибет-СВ». Глава региона подчеркнул, что власти постараются расселить людей раньше 2024 года.

По словам Сергея Цивилева, на начальном этапе власти предложили кузбасским застройщикам принять участие в окончании строительства, однако договоренности пока удалось достичь только по одному дому. Тем не менее, вопрос будет решаться.

-В конце прошлого года мы серьезно изучили опыт Краснодарского края по решению проблем с обманутыми дольщиками. В частности, они выделяют застройщикам дополнительные участки земли на льготных условиях, а также комплексно предоставляют и другие льготы. По этому пути мы и решили пойти. Кроме того, мы готовы привлекать для решения проблемы, в том числе, средства областного бюджета. Программа расселения дольщиков разработана индивидуально для каждого дома и предусмотрена до конца 2024 года, однако мы понимаем, что жители не могут так долго ждать, поэтому сроки будут существенно пересматриваться.

Напомним, что компания «Тибет-СВ» занималась строительством трех домов в городе Кемерово. В итоге люди не получили в обещанные сроки квартиры, а само возведение домов было остановлено. Сейчас дело рассматривается в суде.