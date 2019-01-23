2019-01-23T06:32:07+03:00
Происшествия

Сгоревшая в Кемерове маршрутка была новой и исправной

В мэрии Кемерова рассказали о техническом состоянии маршрутки №5 до утреннего ЧП [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Маршрутка проработала всего полгодаМаршрутка проработала всего полгодаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В мэрии Кемерова прокомментировали пожар, который произошел утром 23 января в маршрутном такси №5. Транспортное средство находилось в эксплуатации с июня прошлого года.

- Сегодня утром на предприятии был проведен стандартный предрейсовый осмотр, автобус был исправен. При возникновении ЧП водитель остановил машину и открыл двери, чтобы эвакуировать пассажиров. Все они вышли из салона транспортного средства самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в мэрии.

В Кемерове загорелась маршрутка.Кемерово, остановка "Кристалл"

Собеседник издания уточнил, что до приезда пожарных водитель пытался самостоятельно потушить пламя штатным огнетушителем. По факту происшествия на предприятии создана специальная комиссия, которая установит причины произошедшего.

Маршрутное такси загорелось около 07.30 на остановке «Кристалл». В тот момент в ее салоне находились порядка 30 человек. Очевидцы сняли пожар на видео.

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