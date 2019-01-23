Прокуратура проверит организацию питания в кузбасских школах после сообщений о голодных обмороках

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-23T17:28:50+03:00

Проверка будет проведена с выходом на места

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Прокуратура Кемеровской области проверит организацию питания в школах, где, возможно, ученики падают в голодные обмороки из-за отсутствия денег на обеды.

Заявление о том, что в сельских школах региона наблюдается социальное расслоение в плане питания детей, сделал в среду уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кислицын. Он сообщил о нескольких случаях голодных обмороков у школьников из-за отсутствия денег на обеды.

Данной информацией заинтересовались органы прокуратуры.

- Прокуратурой области организована проверка, которая будет проведена с выходом на места. В ходе нее, в том числе, будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания детей, заявили в ведомстве.

Также свою проверку организовали кузбасские следователи.

Отметим, что заявление Кислицына удивило специалистов департамента образования и науки Кемеровской области. В учреждении утверждают, что более 90 процентов кузбасских школьников получают горячее питание.