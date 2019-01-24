Фигурант дела «Зимней вишни» Игорь Полозиненко остался под арестом

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-24T09:12:02+03:00

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В Кемерове областной суд рассмотрел апелляционную жалобу фигуранта дела «Зимней вишни» Игоря Полозиненко. Директору фирмы, отвечающей за пожарную безопасность в торгово-развлекательном центре, не удалось выйти из СИЗО.

Заседание состоялось в среду, 23 января. Игорь Полозиненко пытался оспорить решение суда от 20 декабря прошлого года, согласно которому ему продлили арест до 25 марта. Областной суд, рассмотрев доводы все сторон, оставил решение от 20 декабря без изменений.

Игоря Полозиненко, директора фирмы «Системный администратор», отвечавшей за пожарную безопасность в ТРЦ «Зимняя вишня», арестовали вскоре после пожара. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Однако в июне обвинение было переквалифицировано. Теперь Полозиненко обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

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«Разговоры с арестантами отвлекали от мыслей о безысходности моей личности в сложившейся ситуации. Адвокатов у меня было два, потому что это мое счастливое число. Это сакральное число обозначало жизнеспособность того инструмента, того направления жизненной деятельности при котором, утратив один из двух, я находился всегда на плаву и в зоне комфорта. Почему у меня до сих пор нет двух бизнесов? Эта мысль меня слегка озадачила. Два холодильника тоже прекрасная идея. Адвокаты делали свое дело. На второй день, один из них озвучил мне сумму услуг каждого из них. Я решил, что за эти деньги они в лучших традициях голливудских фильмов сделают с Фемидой все что угодно, ведь она все равно слепая. Как же я ошибался. (подробности)