В Кемерове вместо пивного магазина открыли пекарню

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-11T09:18:09+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о результатах действия «пивного закона», который был принят депутатами в ноябре прошлого года и вступил в силу в феврале.

«На днях кемеровчане рассказали мне, что в одном из домов, где раньше был пивной магазин, появилась пекарня. Это действие закона, который кузбасские депутаты приняли в ноябре. По новым нормам, в нашем регионе подлежат закрытию 234 точки продажи слабоалкогольных напитков. 24 уже закрылись, некоторые на реорганизации, - отметил губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона подчеркнул, что ему радостно от того, что количество пивнушек в регионе стало сокращаться. Он также опубликовал телефоны горячей линии, куда можно позвонить, если заметили нарушения закона.

Кроме того, губернатор попросил высказаться жителей региона, что бы они хотели видеть на месте пивнушек. Свои комментарии можно оставить на страничках главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU