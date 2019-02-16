10 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-16T11:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке произошла еще одна коммунальная авария, которая оставила без холодной воды 10 домов частного сектора. Для них организовали подвоз воды.

Авария произошла в конце рабочего дня пятницы. В результате 10 домов на переулке Кузнецком в Кузнецком районе остались без холодного водоснабжения.

«В настоящее время специалисты ООО «Водоканал» обследуют сети водоснабжения и выясняют, в чем причина отсутствия воды. Подвоз воды жителям частного сектора организован, - отметили в администрации Новокузнецка.

Отметим, что на этой неделе в Новокузнецке произошла еще одна серьезная авария. В ночь на 14 февраля затопило центр города.

А на прошедших выходных из-за коммунальной аварии без воды сидели кемеровчане. Коммунальщики устраняли неполадку почти неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU