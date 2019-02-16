10 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Новокузнецке
В Новокузнецке произошла еще одна коммунальная авария, которая оставила без холодной воды 10 домов частного сектора. Для них организовали подвоз воды.
Авария произошла в конце рабочего дня пятницы. В результате 10 домов на переулке Кузнецком в Кузнецком районе остались без холодного водоснабжения.
«В настоящее время специалисты ООО «Водоканал» обследуют сети водоснабжения и выясняют, в чем причина отсутствия воды. Подвоз воды жителям частного сектора организован, - отметили в администрации Новокузнецка.
Отметим, что на этой неделе в Новокузнецке произошла еще одна серьезная авария. В ночь на 14 февраля затопило центр города.
А на прошедших выходных из-за коммунальной аварии без воды сидели кемеровчане. Коммунальщики устраняли неполадку почти неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU