Лучшие места Новокузнецка попадут на карты Google

СЕГОДНЯ 05:58 2019-03-02T06:15:06+03:00

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Новокузнецк станет вторым моногородом в стране, который присоединится к проекту «Прошагай город». Достопримечательности города попадут на карты Google.

Напомним, что в феврале директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева завила, что кузбасские моногорода смогут принять участие в проекте «Прошагай город». Его цель – привлечь иностранных туристов к небольшим городам российской глубинки. Для этого Google добавит на свои карты достопримечательности, который выберут сами горожане. Жителям нужно пройти по улицам и при помощи гаджета заснять достопримечательности, отметив их на карте.

В пятницу на Международном женском форуме Ирина Макиева заявила, что первым кузбасским моногородом, где стартует проект станет Новокузнецке. До этого «Прошагай город» стартовал в городе Сатка Челябинской области.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что проект будет запущен с апреля, когда все улицы подготовят к празднованию 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU