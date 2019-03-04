2019-03-04T05:46:47+03:00
Общество

Сосиска с грибами: Кемеровчанин купил в магазине просроченную выпечку

Горожане возмущены качеством продукции
Екатерина РОМАНОВА
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Сосиска с грибами: Кемеровчанин купил в магазине просроченную выпечку. Фото: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"Сосиска с грибами: Кемеровчанин купил в магазине просроченную выпечку. Фото: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"
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Один из кемеровчан купил в продуктовом магазине на Верхнем бульваре сосиску в тесте. Да не простую, а с сюрпризом. На сосиске была обнаружена плесень.

Фотографии сосиски в тесте и с плесенью горожанин разместил в социальных сетях. Внешне они выглядят нормально: в упаковке, с датой изготовления и прочей информацией. Вот только откусив часть булочки, кемеровчанин обнаружил, что в ней присутствует не указанный ингредиент: плесень.

Пользователи соцсети разделили возмущение автора и отметили, что и СМИ не раз сталкивались с подобными «деликатесами» в магазинах. И если одни замечали, что любая магазинная выпечка – просрочка, то другие заявляли, что этим особенно славятся магазины именно этой торговой сети. Кое-кто даже привел примеры из личного опыта, когда покупались булочки с плесенью, хлеб с тараканом и конфеты с червями. К слову, часть пользователей отнеслась к ситуации с грустным юмором: мол, это французская плесень, которая бывает на сыре, а теперь вот в сосиски добавили.

Все подписчики соцсети сошлись во мнении: торговой сети необходима проверка Роспотребнадзора. К слову, в конце февраля червя в конфете в магазине этой же сети нашла жительница Новокузнецка. Этим случаем заинтересовался Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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