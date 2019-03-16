Кемеровчане игнорируют сигнальные ленты и ходят под летящим с крыш снегом

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-16T12:34:58+03:00

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Жителей Кемерова просят не ходить под крышами, которые коммунальщики убирают от наледи.

- Из-за погоды, благоприятствующей образованию льда, в том числе на кровлях зданий, ведутся усиленные работы по очистке крыш. Кемеровчан просят быть внимательными и не заходить в охранные зоны во время проведения работ, - отметили в мэрии.

Между тем горожане продолжают нарушать правила собственной безопасности и игнорируют сигнальные ленты.

В администрации Кемерова уточнили, что только за последние сутки в городе от снега и сосулек очистили 174 кровли. В том числе уборка прошла на крышах домов № 2Б по улице 1-ой Линии, № 10, 12, 14, 16 по улице Базовой, № 25,27,39,30 по улице Терешковой, №3 по улице Леонова, №23,25,39,15,19, 20 по улице 40 лет Октября.

Субботу, 16 марта, уборка по очистке кровель идет на 189 многоквартирных домах. Также в городе сегодня убирают снег во дворах.

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ИСТОЧНИК KP.RU