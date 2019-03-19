Сергей Цивилев навестил пострадавших горняков

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-19T11:51:15+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев навестил 15 горняков, которые проходят реабилитацию после ЧП на разрезе «Распадский». Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети.

«По дороге в Междуреченск заехал в санаторий «Топаз». Здесь проходят реабилитацию 15 горняков, пострадавших на разрезе «Распадский». Выпил с ними чаю и поговорил.

Мужики в норме. Условия всем нравятся. Хотя они не из тех, кто стал бы жаловаться, но здесь действительно уютно и все необходимое для реабилитации есть. А вот к руководству предприятия и администрации города вопросы есть. Завтра они тоже навестят шахтеров и поговорят с ними», - написал на своей странице Сергей Цивилев.

Напомним, что 8 февраля по дороге к разрезу «Распадский» перевернулся КамАЗ с горняками. В результате трагедии шесть человек погибли, а 18 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU