2019-03-27T13:58:40+03:00
Общество

Врачи рассказали о состоянии школьницы, на которую упал кусок льда в Кемерове

Девочку перевели из реанимации в отделение нейрохирургии
Екатерина БОРМОТОВА
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Сейчас состояние девочки оценивается как средней степени тяжести Фото: "Областная детская клиническая больница Кемерово" / "ВКонтакте"Сейчас состояние девочки оценивается как средней степени тяжести Фото: "Областная детская клиническая больница Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемеровской областной детской больнице рассказали о состоянии 9-летней девочки, на голову которой упала ледяная глыба. Ребенка перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

Напомним, инцидент произошел в Кировском районе 14 марта. Девочка возвращалась домой из школы - в какой-то момент с крыши дома сорвалась ледяная глыба, которая упала прямо на голову ребенку. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу - несколько суток она провела в реанимации.

- В данный момент девочка находится в отделении нейрохирургии ОДКБ, где получает комплексную терапию по черепно-мозговой травме и травме позвоночника. Ее состояние средней степени тяжести, стабильно. Наблюдается положительная динамика, - отметили в больнице.

Врачи уточнили, что угрозы для жизни ребенка сейчас нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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