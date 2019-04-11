Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших еще 1,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:37 2019-04-11T06:45:51+03:00

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Бывший начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, осужденный за аварию с четырьмя погибшими, продолжает оплачивать родственникам моральный вред. В этот раз он перевел в счет семейной пары 1,4 миллиона рублей.

- 9 апреля 2019 года на депозитный счет ОСП по Ленинскому району города Кемерово от гражданина поступили денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей в пользу близких одной из погибших. Следует отметить, что еще нескольким родственникам жертв должник ранее также возместил моральный ущерб, - отметили в УФССП по Кемеровской области.

На сегодняшний день Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших в аварии 7,5 миллиона рублей и остается должен еще 4 миллиона.

Напомним, Юрий Мовшин, являясь начальником ГИБДД Кузбасса, в апреле 2016 года попал в аварию, в которой погибли четыре человека. После нескольких лет процесса суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к 4,5 годам колонии. Выступая с последним словом, Мовшин не признал свою вину и обжаловал решение суда, однако Верховный суд оставил его без изменения.

Сейчас бывший полицейский чиновник находится в колонии в Свердловской области.

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– Я бы вот честно не хотел, чтобы меня даже показывали. Я не хотел бы по телевизору выступать. Меня столько напоказывали, что я просто не хочу. Там было все не так абсолютно, – ответил Мовшин журналистам канала «Россия». – Только два часа прошло с момента ДТП, и уже везде объявили, что я виноват. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU