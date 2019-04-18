2019-04-18T08:12:22+03:00
Общество

В Новокузнецке возобновили строительство школы № 81

Власти заключили договор с новым генеральным подрядчиком
Екатерина БОРМОТОВА
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Школа должна быть готова к 1 сентября 2019 года Фото: skuznetsov_nk / InstagramШкола должна быть готова к 1 сентября 2019 года Фото: skuznetsov_nk / Instagram
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В Новокузнецке, на строительной площадке школы № 81 возобновились работы. Власти подписали договор с новым генеральным подрядчиком.

Для завершения строительства школы был определен новый технический заказчик и генеральный подрядчик. Об этом рассказал заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов. Так, функции технического заказчика были переданы компании «ДОН», а генеральным подрядчиком стала «Строительная компания ТС-Строй». Обе фирмы обладают хорошей репутацией и необходимым опытом, отметил Орлов.

Сейчас на объекте ведутся электромонтажные работы, монтаж лестничных маршей. Планируется, что свои двери для учеников школа откроет 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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