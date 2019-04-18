В Новокузнецке возобновили строительство школы № 81
В Новокузнецке, на строительной площадке школы № 81 возобновились работы. Власти подписали договор с новым генеральным подрядчиком.
Для завершения строительства школы был определен новый технический заказчик и генеральный подрядчик. Об этом рассказал заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов. Так, функции технического заказчика были переданы компании «ДОН», а генеральным подрядчиком стала «Строительная компания ТС-Строй». Обе фирмы обладают хорошей репутацией и необходимым опытом, отметил Орлов.
Сейчас на объекте ведутся электромонтажные работы, монтаж лестничных маршей. Планируется, что свои двери для учеников школа откроет 1 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU