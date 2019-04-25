2019-04-25T08:29:13+03:00
Происшествия

Стороны примирились: Виновные в гибели девочки под колесами грейдера в Междуреченске заплатят штрафы

В деле о резонансном ДТП поставлена точка
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Виновные в гибели девочки под колесами грейдера в Междуреченске заплатят штрафы. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск".Виновные в гибели девочки под колесами грейдера в Междуреченске заплатят штрафы. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск".
Изменить размер текста:

Уголовное дело о гибели первоклассницы из Междуреченска под колесами грейдера закончилось примирением сторон, штрафами и выплатой компенсаций. И водитель грейдера, и директор предприятия, ответственного за уборку снега, остались на свободе.

Вынесен приговор водителю грейдера и руководителю компании «Технорост», по чьей вине в Междуреченске минувшей зимой погибла первоклассница. Дело завершилось примирением сторон, и вместо лишения свободы оба фигуранта отделались выплатой штрафов и компенсаций морального вреда. Теперь уже бывшего руководителя коммунальной компании судили за нарушение техники безопасности при ведении работ, повлекшее смерть ребенка. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, он должен заплатить семье ребенка 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. К слову, свою роль сыграло и то, что ранее он не был судим и помог семье в оплате похорон девочки, - сообщает телевидение «Квант».

Водитель грейдера также остался на свободе. Он должен выплатить штраф и компенсацию морального вреда.

Напомним, трагедия случилась 7 декабря около 14:30. Ребенок скатился с горки прямо под колеса трактора, когда тот чистил площадь от снега. Ребенок угодил прямо под заднее колесо спецтехники. В окно кабины водитель увидел, что случилось, и тут же остановился, но было уже поздно: девочка скончалась на месте.После инцидента руководитель компании "Технорост" лишился своей должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Кузбасса ждет штраф за ввоз коралла из Таиланда
В Кемерове изменят движение транспорта из-за боксеров
Сергей Цивилев рассказал, где будет столица Кузбасса
В сквер на месте «Зимней вишни» привезут сосны из Германии
Кузбасс попал в конец демографического рейтинга регионов
В Кемерове эвакуировали суд
Для иностранных абитуриентов в Кузбассе будет работать летняя школа
Нас становится меньше: Кузбасс вошел в число 25 демографически неблагополучных российских регионов
В кемеровском Рудничном бору посчитали все деревья
Инаугурация главы города прошла в Березовском
Финал национального чемпионата WorldSkills пройдет в Кузбассе в 2020 году
Человек в маске застрелил подростка в Новокузнецке
Жительница Кузбасса насмерть забила женщину
Совет женщин-депутатов будет создан в Кузбассе
Житель Кузбасса перевел мошенникам 800 тысяч рублей
Пенсионерка с тростью пропала в Кузбассе
В Кузбассе создали правительство
В Новокузнецке легковушка вылетела с дороги и врезалась в деревья
В кемеровском аэропорту снесут терминал внутренних авиалиний
Сергей Цивилев рассказал о ситуации с «Лазурным»
В Новокузнецке пропал пенсионер с золотыми зубами
Женщина сбила восьмилетнего мальчика на «зебре» в Кемерове
Деревянный мост через Искитимку построят в Кемерове
В Кемерове мужчина упал со строящейся высотки
В Кузбассе выбрали уполномоченного по правам человека
Прокопчанин с газовым баллончиком и дымовой шашкой ограбил пивной магазин
В Кузбассе в пустующем здании откроют детскую поликлинику
В Новокузнецке на два дня ограничат движение из-за антитеррористических учений