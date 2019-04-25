Стороны примирились: Виновные в гибели девочки под колесами грейдера в Междуреченске заплатят штрафы

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-25T08:29:13+03:00

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Уголовное дело о гибели первоклассницы из Междуреченска под колесами грейдера закончилось примирением сторон, штрафами и выплатой компенсаций. И водитель грейдера, и директор предприятия, ответственного за уборку снега, остались на свободе.

Вынесен приговор водителю грейдера и руководителю компании «Технорост», по чьей вине в Междуреченске минувшей зимой погибла первоклассница. Дело завершилось примирением сторон, и вместо лишения свободы оба фигуранта отделались выплатой штрафов и компенсаций морального вреда. Теперь уже бывшего руководителя коммунальной компании судили за нарушение техники безопасности при ведении работ, повлекшее смерть ребенка. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, он должен заплатить семье ребенка 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. К слову, свою роль сыграло и то, что ранее он не был судим и помог семье в оплате похорон девочки, - сообщает телевидение «Квант».

Водитель грейдера также остался на свободе. Он должен выплатить штраф и компенсацию морального вреда.

Напомним, трагедия случилась 7 декабря около 14:30. Ребенок скатился с горки прямо под колеса трактора, когда тот чистил площадь от снега. Ребенок угодил прямо под заднее колесо спецтехники. В окно кабины водитель увидел, что случилось, и тут же остановился, но было уже поздно: девочка скончалась на месте.После инцидента руководитель компании "Технорост" лишился своей должности.

ИСТОЧНИК KP.RU