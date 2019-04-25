В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке
В Новокузнецком горнотранспортном колледже рассказали о застреленном 17-летнем студенте. Погибший был из благополучной семьи.
По словам преподавателей учебного заведения, подросток характеризовался положительно и был из благополучной семьи, живущей в Новоильинском районе города. Погибший иногда прогуливал занятия и опаздывал на пары, но не был конфликтным. Все задания преподавателей он выполнял.
«Не представляю, как так может быть. Его друзья, которые были рядом, в полной прострации. То ли ошиблись… Здесь что-то не то», - приводит слова педагога Новокузнецк.ру
Напомним, что 24 апреля убийца в маске застрелил на улице 17-летнего подростка. 25 апреля подозреваемого задержали правоохранители. Им оказался 19-летний бывший студент горнотранспортного колледжа.
Видео СК с места убийства подростка в Новокузнецке.
ИСТОЧНИК KP.RU