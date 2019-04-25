2019-04-25T18:05:49+03:00
Происшествия

В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке

Молодой человек не был конфликтным
Кирилл ЧАЩИН
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Молодого человека застрелили на улице. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Евгений ЯковлевМолодого человека застрелили на улице. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Евгений Яковлев
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В Новокузнецком горнотранспортном колледже рассказали о застреленном 17-летнем студенте. Погибший был из благополучной семьи.

По словам преподавателей учебного заведения, подросток характеризовался положительно и был из благополучной семьи, живущей в Новоильинском районе города. Погибший иногда прогуливал занятия и опаздывал на пары, но не был конфликтным. Все задания преподавателей он выполнял.

«Не представляю, как так может быть. Его друзья, которые были рядом, в полной прострации. То ли ошиблись… Здесь что-то не то», - приводит слова педагога Новокузнецк.ру

Напомним, что 24 апреля убийца в маске застрелил на улице 17-летнего подростка. 25 апреля подозреваемого задержали правоохранители. Им оказался 19-летний бывший студент горнотранспортного колледжа.

Видео СК с места убийства подростка в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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