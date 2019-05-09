Глава Новокузнецка назвал дату завершения отопительного сезона

СЕГОДНЯ 04:55 2019-05-09T05:41:55+03:00

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Начала мая в этом году выдалось жарким, а потом отопительный сезон в Новокузнецке завершится несколько раньше привычных сроков. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Мэр Новокузнецка провел рабочее совещание по завершению отопительного сезона и назвал дату его окончания. Батареи станут холодными в квартирах горожан уже в следующий понедельник, 13 мая.

Замдиректора Новокузнецкой гидрометеорологический обсерватории Марина Каткова, присутствовавшая на совещании, рассказала о том, среднесуточная температура в мае ожидается на 7-10 градусов выше обычной. И даже привычное похолодание во второй половине месяца будет незначительным. Именно это позволяет завершить отопительный сезон досрочно – 13 мая. Глава же города, в свою очередь, подвел итоги прошедшего сезона.

- В целом могу сказать, что текущий отопительный сезон мы прошли благополучно, не допустили крупных происшествий, инцидентов, но вместе с тем существуют замечания, которые необходимо учесть в процессе подготовки к сезону 2019-2020 года, - отметил Сергей Кузнецов. - И здесь очень важно тщательно контролировать работу управляющих организаций.

К слову, гидравлические испытания сетей в Новокузнецке также начнутся с 13 мая - именно в этот день начнутся первые отключения горячего водоснабжения в города. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды можно здесь.

Также отключения горячей воды пройдут и в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU