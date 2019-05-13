В Новокузнецке начали отключать отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-13T10:37:17+03:00

С утра без отопления остались жители четырех районов Новокузнецка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Новокузнецке в понедельник, 13 мая, начали отключать отопление. Батареи остыли у жителей четырех районов.

Несмотря на похолодание, которое пришло в Кузбасс, в Новокузнецке не стали отклоняться от намеченных сроков по отключению отопления. Так, с утра без тепла остались жители домов Орджоникидзевского, Кузнецкого, Новоильинского и Заводского районов города.

Через три дня, 16 мая, отопление отключат у потребителей Центральной ТЭЦ.

Также 13 мая в Новокузнецке начались гидравлические испытания, для проведения которых была отключена горячая вода. График отключений можно посмотреть здесь.

Отметим, что о досрочном завершении отопительного сезона в Новокузнецке предупреждал глава города Сергей Кузнецов.

Между тем в дома кемеровчан тепло продолжает поступать как обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU