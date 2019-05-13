В Новокузнецке начали отключать отопление и горячую воду
В Новокузнецке в понедельник, 13 мая, начали отключать отопление. Батареи остыли у жителей четырех районов.
Несмотря на похолодание, которое пришло в Кузбасс, в Новокузнецке не стали отклоняться от намеченных сроков по отключению отопления. Так, с утра без тепла остались жители домов Орджоникидзевского, Кузнецкого, Новоильинского и Заводского районов города.
Через три дня, 16 мая, отопление отключат у потребителей Центральной ТЭЦ.
Также 13 мая в Новокузнецке начались гидравлические испытания, для проведения которых была отключена горячая вода. График отключений можно посмотреть здесь.
Отметим, что о досрочном завершении отопительного сезона в Новокузнецке предупреждал глава города Сергей Кузнецов.
Между тем в дома кемеровчан тепло продолжает поступать как обычно.
ИСТОЧНИК KP.RU