Священника на год отстранили от службы из-за конфликта с электрошокером в Новокузнецке
В Новокузнецке прошло заседание церковного суда, на котором решили судьбу священнослужителя, ставшего участником конфликта с электрошокером. Священника на год отстранили от служб.
Напомним, конфликт, в котором оказался замешан один из священников Новокузнецка, произошел в день Пасхи. Новокузнечане заявили, что супруга батюшки избила женщину электрошокером. Однако, как стало известно «Комсомолке», основной участницей конфликта стала его дочь.
В понедельник, 13 мая, состоялось заседание церковного суда Новокузнецкой епархии. На основании выяснившихся обстоятельств было решено отстранить священнослужителя от служения на один год.
- Суд определил, что степень его участия в конфликте порочит звание священнослужителя. Где он будет находиться и какое послушание будет нести в течение времени запрещения, решит епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, - рассказал руководитель информационно-издательского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.
ИСТОЧНИК KP.RU