Священника на год отстранили от службы из-за конфликта с электрошокером в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-14T12:18:40+03:00

Где священник будет нести покаяние, решит епископ в течение 15 дней Фото: Сити-н

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В Новокузнецке прошло заседание церковного суда, на котором решили судьбу священнослужителя, ставшего участником конфликта с электрошокером. Священника на год отстранили от служб.

Напомним, конфликт, в котором оказался замешан один из священников Новокузнецка, произошел в день Пасхи. Новокузнечане заявили, что супруга батюшки избила женщину электрошокером. Однако, как стало известно «Комсомолке», основной участницей конфликта стала его дочь.

В понедельник, 13 мая, состоялось заседание церковного суда Новокузнецкой епархии. На основании выяснившихся обстоятельств было решено отстранить священнослужителя от служения на один год.

- Суд определил, что степень его участия в конфликте порочит звание священнослужителя. Где он будет находиться и какое послушание будет нести в течение времени запрещения, решит епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, - рассказал руководитель информационно-издательского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.

ИСТОЧНИК KP.RU