2019-06-26T13:07:19+03:00
Происшествия

Пьяные кузбассовцы устроили 81 аварию с погибшими

Количество ДТП с пьяными водителями продолжает расти
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате аварий, устроенных пьяными водителями, погибли 18 человек, еще 109 получили травмыВ результате аварий, устроенных пьяными водителями, погибли 18 человек, еще 109 получили травмыФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе продолжает расти число аварий, виновниками которых стали нетрезвые водители. С начала года пьяные автомобилисты устроили 81 ДТП с погибшими.

В Кемеровской области с начала 2019 года по вине пьяных водителей произошло 81 дорожно-транспортное происшествие. В результате этих аварий погибли 18 человек, еще 109 получили травмы.

По данным областной ГИБДД, в этом году количество аварий, устроенных пьяными водителями, возросло на 22,7 процента.

К слову, завтра, 27 июня, в силу вступает федеральный закон, который ужесточит наказание для пьяных водителей.

- Если ранее за совершение пьяного ДТП, в котором получен тяжкий вред здоровью, предусматривался срок лишения свободы до 4 лет, то сейчас - от 5 до 12. Если в таком ДТП погибли два и более человек, вместо предусмотренных 4-9 лет в новой редакции - от 8 до 15, - отметил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Евгений Нечаев.

Также спикер рассказал, в каком возрасте кузбассовцы чаще всего садятся за руль нетрезвыми и как наказывают повторно нарушивших закон пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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