СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-02T11:52:33+03:00

В Кемерове работница УК заплатит штраф за упавшую на школьницу наледь Фото: Валерия Рудометова

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В Кемерове наказали инженера управляющей компании за упавшую на голову школьнице наледь. Женщина не признала вину и не сотрудничала со следствием.

Напомним, несчастный случай произошел 14 марта в Кировском районе. Здесь на голову 9-летней девочке, которая возвращалась домой с занятий, с крыши дома упала наледь. Школьницу с черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию,где она провела несколько дней в тяжелом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Обвинение в совершении данного преступления было предъявлено 46-летнему инженеру по ремонту РЭУ-25.

- Со следствием изначально обвиняемая не сотрудничала, вину не признавала. Однако результаты строительно-технической экспертизы подтвердили, что непринятие женщиной надлежащих мер по очистке крыши привело к тяжелым последствиям и травмированию ребенка, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU