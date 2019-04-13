Пострадавшую от ледяной глыбы школьницу выписали из больницы в Кемерове
В Кемерове из больницы выписали школьницу, на голову которой с крыши упала ледяная глыба. Девочка чувствует себя хорошо.
Несчастный случай произошел 14 марта в Кировском районе. Девятилетняя кемеровчанка возвращалась из школы домой, как вдруг ей прямо на голову с крыши прилетел кусок ледяной глыбы. Оказавшиеся рядом неравнодушные горожане вызвали скорую помощь – девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, счет шел на минуты.
Несколько дней девочка находилась в реанимации, потом ей стало лучше – ребенка перевели в нейрохирургическое отделение. И вот долгожданное событие – 12 апреля маленькую кемеровчанку выписали из больницы.
- Спасибо врачам Областной детской клинической больницы: анастезиологам-реаниматологам, нейрохирургам и, конечно, медсестрам! – сказала мама девочки.
Во время выписки врачи вручили отважной девочке Диплом за храбрость.
ИСТОЧНИК KP.RU