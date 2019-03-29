«Счет шел на минуты»: как врачи скорой спасали пострадавшую от глыбы льда девочку в Кемерове

Эта история, случившаяся две недели назад, наделала много шума: в Кировском районе Кемерова на девятилетнюю девочку с крыши рухнула глыба льда. Школьница получила черепно-мозговую травму и нуждалась в срочной медицинской помощи. Врачи бригады скорой рассказали «Комсомольской правде», как спасали жизнь юной пациентки.

Главное - время

- Вызов поступил в 13.15, через девять минут мы были на месте, на улице Александрова, 16, - рассказывает врач скорой медицинской помощи Виолетта Наумова. - Девочка лежала на тротуаре без сознания, при этом у нее наблюдалось психомоторное возбуждение - она неосознанно двигала руками и ногами. Рядом с ребенком были прохожие и мама. Женщина паниковала и не знала, что делать…

Мама рассказала врачам, что дочь шла домой из школы вместе со знакомыми. В какой-то момент, когда девочка проходила мимо дома, с крыши сорвался кусок льда и упал прямо на нее. Очевидцы позвонили матери девочки, она сразу же прибежала и нашла дочь лежащей без сознания.

Фельдшер Анастасия Зарипова и врач Виолетта НаумоваФото: Кирилл ЧАЩИН

- Окружающие помогли нам перенести пострадавшую в машину и положить на носилки. Мы полностью осмотрели ребенка. Состояние было тяжелое. Наблюдалась кома, синдром дыхательной недостаточности, на теменной области была поверхностная рана, а при пальпации ощущалась гематома, - рассказывает Виолетта Наумова. - В таких ситуациях необходимо доставить пострадавшего в больницу в течение часа после травмы. Чем быстрее начинается лечение, тем более благоприятный прогноз ждет ребенка. Мы понимали, что счет шел на минуты, и сообщили диспетчеру о состоянии пациентки, сказали, чтобы связались с многопрофильной больницей и передали, чтобы нас встречала реанимация. Мама девочки была очень испугана, но нам не мешала. Мы ее успокаивали, говорили, что все будет хорошо, что после таких травм дети быстро восстанавливаются.

Пока машина скорой помощи с сиреной мчалась до областной детской многопрофильной больницы, врачи, выражаясь их языком, стабилизировали пациента: девочке поставили успокоительное, чтобы купировать возбуждение нервной системы. Всю дорогу ей давали кислород, чтобы мозг ребенка не пострадал от гипоксии.

В больнице пациентку уже ждали нейрохирург, анестезиолог, реаниматолог и педиатр. С момента поступления вызова в службу скорой медицинской помощи до передачи девочки врачам больницы прошло 35 минут.

После нескольких дней в реанимации состояние пострадавшей школьницы стабилизировалось. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Девочку в состоянии средней степени тяжести перевели в отделении нейрохирургии, где она получает комплексную терапию по черепно-мозговой травме и травме позвоночника. Врачи наблюдают положительную динамику.

Директор "Скорой помощи" Максим ДавиденкоФото: Кирилл ЧАЩИН

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Отметим, что пострадавшую от падения льда девочку спасала бригада частной скорой помощи, которая обслуживает Кировский район. Она работает в системе ОМС с февраля 2017 года: тогда врачи начали выезжать на вызовы, которые не успевала обслуживать муниципальная скорая. В июне частная скорая помощь получила территорию обслуживания, к которой сейчас прикреплены 71 тысяча 13 человек. Это Кировский район, Лесная Поляна, Елыкаевское сельское поселение.

В частной скорой работают 11 врачей, в том числе реаниматологи, кардиологи, педиатры и акушер-гинеколог, а также 56 человек среднего медицинского персонала. Все они имеют необходимые сертификаты для работы. Многие специалисты перешли из муниципальной службы скорой помощи.

- Какое-то время назад распространялась информация, что частная скорая помощь работает только за деньги и пациенту нужно что-то платить из своего кармана. Сейчас мы говорим во всеуслышание, что мы работаем в рамках ОМС. Никакой дополнительной платы мы не берем, оказывая помощь на высоком уровне, - отмечает директор ООО «Скорая помощь» Максим Давиденко.