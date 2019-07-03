2019-07-03T10:20:10+03:00
Происшествия

Момент столкновения иномарки с ТЦ «Я» в Кемерове попал на видео

ДТП произошло утром в среду, 3 июля [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Момент столкновения иномарки с ТЦ «Я» в Кемерове попал на видео. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Момент столкновения иномарки с ТЦ «Я» в Кемерове попал на видео. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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В соцсетях появилось видео момента столкновения иномарки со стеной торгового центра «Я» в Кемерове.

Момент столкновения иномарки с ТЦ «Я» в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово

На кадрах видео зафиксировано, как автомобиль, движущийся по проспекту Кузнецкому, не снижая скорости, заезжает на парковку торгового центра, проезжает по бордюру, а затем врезается в здание ТЦ. Что стало причиной такого маневра и почему водитель не снизил скорость, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сам же 58-летний водитель и его 35-летняя пассажирка в ДТП получили травмы и сейчас находятся в больнице.

Напомним, ДТП случилось около 6.40 на проспекте Кузнецком. Здесь водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны улицы Красноармейской в сторону проспекта Советского, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Автомобиль врезался в стену торгового центра «Я» и получил сильные повреждения. На месте работали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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