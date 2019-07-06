Праздничный салют прогремит в Новокузнецке в честь Дня города

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-06T08:31:07+03:00

Его запустят с площади общественных мероприятий

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Сегодня, 6 июля, новокузнечане празднуют День рождения своего города. В южной столице Кузбасса уже начались торжества, которые завершатся ярким фейерверком.

По традиции запуск салюта состоится на площади общественных мероприятий. Причем и время останется традиционно неизменным - 00.00.

А после зрелищного мероприятия горожане смогут разъехаться по домам на общественном транспорте. Расписание можно посмотреть здесь.

Отметим, что в связи с празднованием Дня города в Новокузнецке ограничено движение автомобильного транспорта. Какие мероприятия сегодня проходят в Новокузнецке, смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU