Новокузнечане смогут без проблем уехать домой после салюта на День города 2019

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-06T08:28:05+03:00

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После праздничного салюта, который сегодня состоится в Новокузнецке в честь Дня города, будет работать общественный транспорт. Так что горожане смогут посмотреть на завершающий торжество яркий аккорд и без проблем добраться домой.

Как рассказали в администрации Новокузнецка, салют пройдет на площади общественных мероприятий и продлится 15 минут. После фейерверка работа общественного транспорта будет организована от следующих остановок.

- Остановка «Универбыт» (в сторону Левого берега), автобусы № 61а и № 5.

- Остановка «Универбыт» (в сторону Вокзала), автобусы № 57 и №64б.

- Остановка «Сити Молл» (в сторону «Лидера»), с выполнением дополнительной остановки «Площадь торжеств», автобусы №80, №81, №71 и №86.

- Остановка «Универбыт» (в сторону пр.Кузнецкстроевский), трамвай № 5а.

- Остановка «пр.Кузнецкстроевский» (в сторону Комсомольской пл.), трамваи № 2, № 8, № 5.

- Остановка «Спортсмен» (в сторону Вокзала), троллейбус № 1.

- Остановка «Универбыт» (в сторону Левого берега), автобусы №5, №52 - по ул. Кирова далее по маршрутам.

- Остановка «гостиница Новокузнецкая» (в сторону Универбыта), автобусы №345 - движение в сторону Левого берега по ул. Кирова; №55 - движение в сторону Комсомольской площадки по пр. Октябрьский.

- Остановка «Сити Молл» (в сторону Универбыта), автобусы №26 - движение в сторону Драмтеатра по ул. Кирова, далее по маршруту; №70, №90, №94 - движение по пр. Бардина через Вокзал, далее по маршрутам;

- Остановка «Спортсмен» (в сторону Универбыта), автобусы №15 - движение по пр. Кузнецкстроевский далее по маршруту; №35, №35а - движение по пр. Бардина далее по маршрутам; №29 - движение в сторону Левого берега по ул. Кирова далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU