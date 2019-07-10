СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-10T13:45:41+03:00

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Кузбасскую птицефабрику оштрафовали за куриный помет. Предприятие загрязняло сельхозземли.

В марте текущего года Управление Россельхознадзора проверило внеплановую проверку деятельности птицефабрики «Кузбасский бройлер». Специалисты выясняли, как выполняется выданное ранее предписание по приведению в надлежащее состояние земель сельскохозяйственного назначения. В частности, предприятие должно было ликвидировать вред, нанесенный отходами производства, исключить дальнейшее его нанесении и разработать рациональную систему земледелия земель, отметили в ведомстве.

Проверка показала, что нарушения не устранены. В связи с этим мировой суд Новокузнецка признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения по ч.25 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что жители Новоильинского района Новокузнецка неоднократно жаловались на запах куриного помета от птицефабрик. В связи с этим мэр города Сергей Кузнецов собрал совещание с представителями бизнеса и, чтобы доступно объяснить неудобства от подобного запаха, принес не него мешок с куриным пометом.

ИСТОЧНИК KP.RU