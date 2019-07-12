2019-07-12T10:41:09+03:00
Общество

«Знай наших!»: в Париже установили символ Кузбасса

Памятную табличку в честь 300-летия региона установили рядом с Эйфелевой башней
Екатерина РОМАНОВА
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«Знай наших!»: в Париже установили символ Кузбасса. Фото: кадр видео Instagram Сергея Кузнецова.«Знай наших!»: в Париже установили символ Кузбасса. Фото: кадр видео Instagram Сергея Кузнецова.
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В Париже прямо у подножия Эйфелевой башни появилась памятная табличка в честь 300-летия Кузбасса. Символ Кузбасса установили после завершения ралли Пекин - Париж.

«Знай наших!»: в Париже установили символ Кузбасса..Видео: Instagram Сергея Кузнецова.

Символ Кузбасса, посвященный празднованию 300-летия региона, появился в столице Франции после завершения ралли Пекин - Париж. Его установил экипаж известного новокузнецкого предпринимателя на автомобиле ВАЗ-2103, который стал девятым в своем классе.

«Теперь на Эйфелевой башне появился символ Кузбасса! Пусть знают наших!» - так прокомментировал видео глава города Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Горожане тут же отреагировали на пост предложением перенести Эйфелеву башню в Новокузнецк или же построить свою собственную.

«Давайте в Кузне построим Эйфелеву башню! У нас столько металла! В чем проблема!? Это будет круто! В Китае башни в каждом городе!» - написала пользовательница marta_6391.

К слову, в Новокузнецке уже имеется небольшая копия Эйфелевой башни: она установлена во дворе дома № 90 по проспекту Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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