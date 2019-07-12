«Знай наших!»: в Париже установили символ Кузбасса
В Париже прямо у подножия Эйфелевой башни появилась памятная табличка в честь 300-летия Кузбасса. Символ Кузбасса установили после завершения ралли Пекин - Париж.
«Знай наших!»: в Париже установили символ Кузбасса..Видео: Instagram Сергея Кузнецова.
Символ Кузбасса, посвященный празднованию 300-летия региона, появился в столице Франции после завершения ралли Пекин - Париж. Его установил экипаж известного новокузнецкого предпринимателя на автомобиле ВАЗ-2103, который стал девятым в своем классе.
«Теперь на Эйфелевой башне появился символ Кузбасса! Пусть знают наших!» - так прокомментировал видео глава города Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.
Горожане тут же отреагировали на пост предложением перенести Эйфелеву башню в Новокузнецк или же построить свою собственную.
«Давайте в Кузне построим Эйфелеву башню! У нас столько металла! В чем проблема!? Это будет круто! В Китае башни в каждом городе!» - написала пользовательница marta_6391.
К слову, в Новокузнецке уже имеется небольшая копия Эйфелевой башни: она установлена во дворе дома № 90 по проспекту Строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU