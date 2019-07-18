Замгубернатора Кузбасса сложил стихи о футболисте

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-18T18:29:12+03:00

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Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей станице в социальной сети Instagram разместил фотографию с известным футболистом Алексеем Смертиным. Примечательно, фотоснимок он сопроводил стихотворением – видимо, собственного сочинения.

Футболист ногой добился славы,

И другой ногой в том помогал.

Ну а я за это, с уваженьем,

Руку футболисту пожимал.

Напомним, Алексей Смертин родился в Барнауле в 1975 году. В начале своей карьеры, в 1994 по 1997 годы он выступал за ленинск-кузнецкую команду «Заря». Именно после этого его карьера стремительно пошла вверх. До сих пор Алексей Смертин приезжает в Кузбасс для того, чтобы поддержать юных футболистов, продемонстрировать, что при желании можно добиться высот профессионального мастерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU