2019-07-18T18:29:12+03:00
Общество

Замгубернатора Кузбасса сложил стихи о футболисте

Фотографию с Алексеем Смертиным Андрей Панов выложил в Instagram
Екатерина РОМАНОВА
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Замгубернатора Кузбасса сложил стихи о футболисте. ФОТО: Instagram Андрея Панова.Замгубернатора Кузбасса сложил стихи о футболисте. ФОТО: Instagram Андрея Панова.
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Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей станице в социальной сети Instagram разместил фотографию с известным футболистом Алексеем Смертиным. Примечательно, фотоснимок он сопроводил стихотворением – видимо, собственного сочинения.

Футболист ногой добился славы,

И другой ногой в том помогал.

Ну а я за это, с уваженьем,

Руку футболисту пожимал.

Напомним, Алексей Смертин родился в Барнауле в 1975 году. В начале своей карьеры, в 1994 по 1997 годы он выступал за ленинск-кузнецкую команду «Заря». Именно после этого его карьера стремительно пошла вверх. До сих пор Алексей Смертин приезжает в Кузбасс для того, чтобы поддержать юных футболистов, продемонстрировать, что при желании можно добиться высот профессионального мастерства.

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- Так получилось, что свой путь выбрал не я. За меня это сделал отец. Он просто говорил нам с братом: «Настанет день и вы поймете, что это ваше призвание». Обычный рабочий из Барнаула. Откуда он мог знать это? - говорит Алексей. (подробности)

Алексей Смертин: «Мой сын каждое лето отдыхает в Кузбассе»

Накануне в областной столице побывал Алексей Смертин, воспитанник Ленинск-Кузнецкой «Зари», а ныне советник президента футбольного клуба «Локомотив» в Москве. Известный футболист приехал на свою «вторую родину», как он называет Кузбасс, для того чтобы обсудить развитие детско-юношеского футбола. (подробности)

Алексей Смертин прилетел в Кузбасс сыграть в футбол

И погляди-ка, не самый талантливый игрок «Зари» Алексей Смертин, что герой ершовского «Конька-Горбунка», окунувшись в кипящий котел ленинск-кузнецкой команды, явился в высший футбольный свет пригожим капитаном сборной России. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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