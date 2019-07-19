В Новокузнецке после дождя затопило дорогу

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-19T14:14:02+03:00

Видео того, как машины пробираются по затопленному проспекту, появилось в Сети

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке автолюбители стали жертвами прошедшего ливня. В городе затопило дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721172" frameborder="0"></iframe> Ильинка ушла под воду после дождя.Видео: nvkzdtp / Instagram

Новокузнечане поделились видео с затопленным после дождя проспектом Авиаторов в Новоильинском районе. На кадрах видно, что дорога полностью скрыта под водой. Однако автолюбители на свой страх и риск движутся по проспекту.

«Ильинка вся затоплена», - говорит автор видео.

Отметим, что в пятницу в Новокузнецке дождь шел практически весь день с небольшими перерывами.

Ранее похожая ситуация произошла с проспектом Притомским в Кемерове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро

Обрушившийся накануне на Кемерово ливень в считанные минуты затопил городские улицы, да так сильно, что в некоторых местах дороги и тротуары стали похожими на реки, а лестницы - на водопады. В одном из домов на улице 2-я Заречная также появился искусственный водопад. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU