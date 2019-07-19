В Новокузнецке после дождя затопило дорогу
В Новокузнецке автолюбители стали жертвами прошедшего ливня. В городе затопило дорогу.
Ильинка ушла под воду после дождя.Видео: nvkzdtp / Instagram
Новокузнечане поделились видео с затопленным после дождя проспектом Авиаторов в Новоильинском районе. На кадрах видно, что дорога полностью скрыта под водой. Однако автолюбители на свой страх и риск движутся по проспекту.
«Ильинка вся затоплена», - говорит автор видео.
Отметим, что в пятницу в Новокузнецке дождь шел практически весь день с небольшими перерывами.
Ранее похожая ситуация произошла с проспектом Притомским в Кемерове.
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ИСТОЧНИК KP.RU