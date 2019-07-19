2019-07-19T14:14:02+03:00
Общество

В Новокузнецке после дождя затопило дорогу

Видео того, как машины пробираются по затопленному проспекту, появилось в Сети
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Дорога полностью затоплена Фото: nvkzdtp / InstagramДорога полностью затоплена Фото: nvkzdtp / Instagram
Изменить размер текста:

В Новокузнецке автолюбители стали жертвами прошедшего ливня. В городе затопило дорогу.

Ильинка ушла под воду после дождя.Видео: nvkzdtp / Instagram

Новокузнечане поделились видео с затопленным после дождя проспектом Авиаторов в Новоильинском районе. На кадрах видно, что дорога полностью скрыта под водой. Однако автолюбители на свой страх и риск движутся по проспекту.

«Ильинка вся затоплена», - говорит автор видео.

Отметим, что в пятницу в Новокузнецке дождь шел практически весь день с небольшими перерывами.

Ранее похожая ситуация произошла с проспектом Притомским в Кемерове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро

Обрушившийся накануне на Кемерово ливень в считанные минуты затопил городские улицы, да так сильно, что в некоторых местах дороги и тротуары стали похожими на реки, а лестницы - на водопады. В одном из домов на улице 2-я Заречная также появился искусственный водопад. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Новокузнецке
В Кемерове 4-летний ребенок выпал из окна: родителей накажут
В Кемерове после тумана восстановили работу аэропорта
В центре Кемерова из-за велогонки ограничат движение
В Кемерове погиб 42-летний судья
Из-за ремонта перекроют улицу в Кемерове
Кемеровчан зовут на День металлурга в «Парк Чудес»
В Новокузнецке заложили первый камень завода по производству технических газов
Кемеровчанка умерла во время аборта из-за врачебной ошибки
В Кемерове закрыли торговый центр «Я»
Кузбасский подросток умер, надышавшись бензином
В Кемерове у роддома возникли серьезные проблемы
В Кузбассе изъяли полтонны протухшего свиного мяса
В кемеровской мэрии плохо работали с обращениями граждан
Туман парализовал работу кемеровского аэропорта
На День металлурга в Новокузнецке перекроют дороги
На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами