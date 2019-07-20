В Кемерове столкнулись автобус и легковушка
Пострадала женщина
В "четырнадцатой" зажало женщину Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадала женщина.
ДТП произошло на улице Нахимова. Фотографии последствий аварии были опубликованы в Сети. На кадрах видно, что «четырнадцатая» серьезно помята.
Как сообщили очевидцы, в легковушке оказалась зажатой женщина. Предварительно, у нее зажало ногу. На месте работают сотрудники МЧС и скорой.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Как писала «Комсомольская правда», вчера подобная авария произошла в Новокузнецке. Очевидцы грешат на дороги, которые были залиты водой после сильного дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU