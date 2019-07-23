2019-07-23T05:38:47+03:00
Происшествия

Мгла не дает теплу прийти в Кузбасс

Кузбассовцым рекомендуют поменьше гулять и не заниматься спортом
Екатерина РОМАНОВА
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Мгла не дает теплу прийти в КузбассМгла не дает теплу прийти в КузбассФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе по-прежнему совсем не жарко, а утро не только туманное, но и мглистое. И из-за сгустившихся над регионом тумана и мглы небо остается серым. К слову, дымка – одна из причин того, что в регионе сейчас не так жарко, как могло бы быть.

- Действительно, дымка, или как ее еще называют – мгла, не дает солнечным лучам прогреть землю, - отметили в Кемеровском гидрометцентре.

Из-за слабого ветра вредные вещества задерживаются в воздухе, которым мы дышим. И, несмотря на то, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не отмечено (по данным специалистов Роспотребнадзора) в регионе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для предприятий.

Кузбассовцам не рекомендуют заниматься спортом и тяжелым физическим трудом на открытом воздухе, стоит отказаться от длительных прогулок и отказаться от проветривания помещений. Тем, кто страдает заболеваниями верхних дыхательных путей, легких и сердечно-сосудистиыми заболеваниями, необходимо использовать лечебные препараты.

Напомним, мгла опустилась на Кузбасс еще в минувшую субботу. Причиной ее появления стали лесные пожары в Красноярском крае. Из-за того, что наш регион находится в центре циклона, здесь установилась безветренная погода это, в свою очередь, не дает вредным веществам рассеиваться в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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