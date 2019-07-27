Датская группа Royal Hunt вышла на сцену в Кемерове: прямая трансляция
В Кемерове в самом разгаре фестиваль «Герои мирового рока». На сцену вышла англоязычная группа из Дании Royal Hunt - прямая трансляция.
Royal Hunt, или «Королевская охота», основана в 1989 году Андре Андерсеном, который имеет русские корни. В Кемерове группа исполнит свои известные произведения.
К слову, вокалист Royal Hunt ДиСи Купер накануне побывал на кузбасском разрезе и остался под впечатлением от этой экскурсии.
После датчан на кемеровской сцене выступит нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation. Также гостей ждет иллюзионное шоу братьев Сафроновых, свето-пиротехническое представление и салют.
Под занавес концерта на сцене появится легендарная немецкая рок-группа Accept.
ИСТОЧНИК KP.RU