2019-07-27T15:21:50+03:00
Общество

Датская группа Royal Hunt вышла на сцену в Кемерове: прямая трансляция

Фестиваль «Герои мирового рока» в самом разгаре
Екатерина БОРМОТОВА
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Royal Hunt основана в 1989 году Андре АндерсеномRoyal Hunt основана в 1989 году Андре Андерсеном
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В Кемерове в самом разгаре фестиваль «Герои мирового рока». На сцену вышла англоязычная группа из Дании Royal Hunt - прямая трансляция.

Royal Hunt, или «Королевская охота», основана в 1989 году Андре Андерсеном, который имеет русские корни. В Кемерове группа исполнит свои известные произведения.

К слову, вокалист Royal Hunt ДиСи Купер накануне побывал на кузбасском разрезе и остался под впечатлением от этой экскурсии.

После датчан на кемеровской сцене выступит нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation. Также гостей ждет иллюзионное шоу братьев Сафроновых, свето-пиротехническое представление и салют.

Под занавес концерта на сцене появится легендарная немецкая рок-группа Accept.

ИСТОЧНИК KP.RU

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