Шведская хеви-метал группа HammerFall выступает в Кемерове: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-27T15:03:24+03:00

Хеви-метал группа из Швеции будет выступать для кемеровчан два часа

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В Кемерове начался фестиваль «Герои мирового рока». На сцену уже вышли первые участники грандиозного события - группа HammerFall.

Легендарный концерт, о котором в последние дни говорили буквально из всех утюгов, начался в Кемерове. Собравшихся радует своей музыкой шведская хеви-метал группа HammerFall. «Комсомольская правда» находится в центре событий и ведет с места прямую трансляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722613" frameborder="0"></iframe> HammerFall в Кемерове.Фестиваль "Герои мирового рока"Лариса МАРУЦАК

Выступать рокеры шведские рокеры на кемеровской сцене будут до 19.00. Их сменит англоязычная группа Royal Hunt из Дании. Также для гостей сегодня выступят легендарные Within Temptation и Accept.

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ИСТОЧНИК KP.RU