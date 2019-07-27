2019-07-27T15:05:03+03:00
Общество

Фестиваль «Герои мирового рока» стартовал в Кемерове

На подготовленную концертную площадку пришли тысячи людей [обновляется]
Екатерина БОРМОТОВА
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На фестиваль пришли тысячи людейНа фестиваль пришли тысячи людейФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове дали старт грандиозному событию, к которому готовились целый год, - фестивалю «Герои мирового рока». Программу ведет Николай Фоменко.

Совсем скоро на сцену выйдут первые участники фестиваля - группа HammerFall. Музыканты будут радовать собравшуюся публику целых два часа! Прямую трансляцию выступления можно посмотреть здесь.

В 19.00 кемеровчане и гости столицы Кузбасса увидят и услышат знаменитых рокеров из англоязычной группы из Дании Royal Hunt. Кстати, ее основатель Андре Андерсен говорит на русском, и, возможно, споет для сибиряков на их родном языке.

В 21.00 свою программу представит группа Within Temptation. В 22.30 на сцене выступят братья Сафроновы с иллюзионным шоу, а следом за ними гостям праздника представят уникальное свето-пиротехническое шоу.

А завершится фестиваль программой музыкантов из группы Accept, которые выступят с симфоническим оркестром. К слову, гитарист группы Вольф Хоффман перед началом фестиваля пообщался с журналистами и ответил на вопросы о России и русском языке.

Яркой точкой сегодняшнего дня станет салют, который запустят в небо в 1.00. после него все зрители смогут разъехаться по домам на общественном транспорте, который организуют дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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