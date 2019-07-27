Фестиваль «Герои мирового рока» стартовал в Кемерове

В Кемерове дали старт грандиозному событию, к которому готовились целый год, - фестивалю «Герои мирового рока». Программу ведет Николай Фоменко.

Совсем скоро на сцену выйдут первые участники фестиваля - группа HammerFall. Музыканты будут радовать собравшуюся публику целых два часа! Прямую трансляцию выступления можно посмотреть здесь.

В 19.00 кемеровчане и гости столицы Кузбасса увидят и услышат знаменитых рокеров из англоязычной группы из Дании Royal Hunt. Кстати, ее основатель Андре Андерсен говорит на русском, и, возможно, споет для сибиряков на их родном языке.

В 21.00 свою программу представит группа Within Temptation. В 22.30 на сцене выступят братья Сафроновы с иллюзионным шоу, а следом за ними гостям праздника представят уникальное свето-пиротехническое шоу.

А завершится фестиваль программой музыкантов из группы Accept, которые выступят с симфоническим оркестром. К слову, гитарист группы Вольф Хоффман перед началом фестиваля пообщался с журналистами и ответил на вопросы о России и русском языке.

Яркой точкой сегодняшнего дня станет салют, который запустят в небо в 1.00. после него все зрители смогут разъехаться по домам на общественном транспорте, который организуют дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем нужны трубы и БелАЗы на рок-фестивале в Кемерове

- Коксовые печи и трубы, повторение заводских технологий и всего, что связано с производством угля, отображено на декорациях. Декорации не только массивные и объемные. На шоу вы увидите, как вся конструкция оживает. Каждый элемент - трубы, БелАЗы - это часть шоу, каждая труба имеет собственное назначение, - отметил Григорий Антропов. (подробности)

Сила угля и металла: зарубежные звезды-участники фестиваля «Герои мирового рока» побывали на угольном разрезе

Брутальные рокеры на фоне брутальной техники и индустриальных пейзажей под звуки лязгающего металла и даже высокотехнологичных взрывов - вчера на угольном разрезе «Барзасское товарищество» как будто сложился идеальный пазл и миллионы дорог сошлись в одной точке. Тяжелый метал, тяжелая техника, угольное сердце России - Кузбасс - оказалось, что это отличное сочетание! По крайней мере, музыканты из зарубежных групп были в восторге и заявили, что никогда не видели ничего подобного. (подробности)