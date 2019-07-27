Within Temptation на рок-концерте в Кемерове: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-27T17:55:48+03:00

Еще один участник фестиваля «Герои мирового рока» вышел на сцену [видео]

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Захватывающий рок-концерт продолжается в Кемерове уже четыре часа. На сцену «Героев мирового рока» выходят все новые и новые участники.

Сейчас в областной столице выступает нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Ранее кемеровчане уже услышали HammerFall и Royal Hunt.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722642" frameborder="0"></iframe> Выступление нидерландской симфоник-метал-группы Within Temptation в Кемерове.Лариса МАРУЦАК

Ее солистка Шарон ден Адель перед концертом поделилась с журналистами мнением о русском языке.

Герои мирового рока будут выступать в Кемерове до 1.00. Яркой точкой фестиваля станет фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU