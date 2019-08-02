2019-08-02T13:16:55+03:00
Общество

В Кемерове построят дорогу-дублер

Новая транспортная развязка появится в районе «Кузбасс-Арены»
Екатерина РОМАНОВА
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Для заезда на парковки "Кузбасс-Арены" появится полоса-дублер. Фото: пресс-служба АКОДля заезда на парковки "Кузбасс-Арены" появится полоса-дублер. Фото: пресс-служба АКО
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Новая транспортная развязка в скором времени появится в Кемерове. Это – так называемая дорога-дублер, которая позволит автомобилистам заезжать к парковкам «Кузбасс-Арены».

Как сообщил заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов, для заездов на парковку «Кузбасс-Арены» будет организована полоса-дублер. Благодаря этому, люди, которые будут приезжать сюда, не станут загромождать проезд для основного транспорта. После выезда на дорогу-дублер автомобили смогут спокойно заехать на парковку.

Для того, чтобы транспортная артерия в районе будущего спортивного центра была максимально удобной, здесь продолжат улицу Тухачевского и организуют многоуровневую развязку.

Напомним, строительство «Кузбасс-Арены» начнется в 2020 году. Площадь спортивного центра составит 45 тысяч квадратных метров, а его трибуны смогут вместить шесть тысяч человек. К слову, здесь можно будет заниматься 14 видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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