Какой город станет столицей Дня шахтера в 2021 году в Кузбассе
Во время отчетной пресс-конференции 6 августа губернатор Кузбасса назвал город, который станет столицей проведения областного Дня шахтера в 2021 году. Подготовка к празднованию начнется в ближайшие дни.
Сергей Цивилев назвал новую столицу Дня шахтера. В 2021 году областной праздник будет принимать Киселевск, в котором нужно решить немало сложных вопросов.
- Вышел с предложением в 2021 году День шахтера провести в Киселевске. Все главы проголосовали «за». 23 августа вручим эстафетную палочку и Белову, День шахтера в котором пройдет в 2020 году, и Киселевску, - сказал губернатор в рамках ответа на вопрос о подземном пожаре.
Он поручил главе Киселевска начать разработку плана подготовки к празднованию. Причем он должен быть согласован с местными жителями.
Кроме того, уже сейчас в городе реализуются программы по переселению местных жителей, по снабжению водой, по газификации.
ИСТОЧНИК KP.RU