2019-08-06T10:58:52+03:00
Общество

Какой город станет столицей Дня шахтера в 2021 году в Кузбассе

Подготовка начнется в ближайшее время
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев отвечает на вопросы журналистов по итогам 300 дней подготовки к 300-летию КузбассаСергей Цивилев отвечает на вопросы журналистов по итогам 300 дней подготовки к 300-летию КузбассаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Во время отчетной пресс-конференции 6 августа губернатор Кузбасса назвал город, который станет столицей проведения областного Дня шахтера в 2021 году. Подготовка к празднованию начнется в ближайшие дни.

Сергей Цивилев назвал новую столицу Дня шахтера. В 2021 году областной праздник будет принимать Киселевск, в котором нужно решить немало сложных вопросов.

- Вышел с предложением в 2021 году День шахтера провести в Киселевске. Все главы проголосовали «за». 23 августа вручим эстафетную палочку и Белову, День шахтера в котором пройдет в 2020 году, и Киселевску, - сказал губернатор в рамках ответа на вопрос о подземном пожаре.

Он поручил главе Киселевска начать разработку плана подготовки к празднованию. Причем он должен быть согласован с местными жителями.

Кроме того, уже сейчас в городе реализуются программы по переселению местных жителей, по снабжению водой, по газификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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