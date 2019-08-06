Какой город станет столицей Дня шахтера в 2021 году в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-06T10:58:52+03:00

Сергей Цивилев отвечает на вопросы журналистов по итогам 300 дней подготовки к 300-летию Кузбасса Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Во время отчетной пресс-конференции 6 августа губернатор Кузбасса назвал город, который станет столицей проведения областного Дня шахтера в 2021 году. Подготовка к празднованию начнется в ближайшие дни.

Сергей Цивилев назвал новую столицу Дня шахтера. В 2021 году областной праздник будет принимать Киселевск, в котором нужно решить немало сложных вопросов.

- Вышел с предложением в 2021 году День шахтера провести в Киселевске. Все главы проголосовали «за». 23 августа вручим эстафетную палочку и Белову, День шахтера в котором пройдет в 2020 году, и Киселевску, - сказал губернатор в рамках ответа на вопрос о подземном пожаре.

Он поручил главе Киселевска начать разработку плана подготовки к празднованию. Причем он должен быть согласован с местными жителями.

Кроме того, уже сейчас в городе реализуются программы по переселению местных жителей, по снабжению водой, по газификации.

ИСТОЧНИК KP.RU