2019-08-06T13:04:13+03:00
Политика

Сергей Цивилев прокомментировал слух о своем уходе с поста губернатора Кузбасса

Ранее появилась информация, что для него готовят место в правительстве России
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев не собирается покидать Кузбасс в ближайшее времяСергей Цивилев не собирается покидать Кузбасс в ближайшее времяФото: Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев рассказал, собирается ли он в ближайшее время покинуть пост губернатора Кузбасса. Ранее появилась информация, что для него готовят место в российском правительстве.

Во время отчетной пресс-конференции 6 августа у Сергея Цивилева спросили, правда ли, что правительство России собирается создать Министерство угольной промышленности, которое возглавит нынешний губернатор Кузбасса.

- Я первый раз слышу, что правительство создает Министерство угольной промышленности. Оно находится в составе Министерства энергетики, и мой друг, Анатолий Яновский, курирует угольную отрасль, - сказал губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что за то время, что он находится в Кузбассе, этот регион стал для него родным, и он хочет видеть успехи в развитии этого угольного края.

- Вся угольная промышленность сосредоточена в Кузбассе. К нам приезжают все угольщики России. У нас только-только появились первые успехи, столько интересных, амбициозных задач перед нами, мы только все сработались, только у нас все начинается, зачем куда-то уходить? Я хочу все видеть сам. Я хочу быть участником этого процесса, тем более что самое трудное время пройдено. Самые тяжелые времена, я надеюсь, позади, - подчеркнул Цивилев.

Также во время пресс-конференции Сергей Цивилев рассказал о ситуации с подземным пожаром в Киселевске, а также о том, какой город станет столицей областного Дня шахтера в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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