2019-08-15T06:46:10+03:00
Происшествия

Легковушка снесла остановку с пешеходом в Кемерове

Обстоятельства ДТП уточняются
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате аварии пострадала женщинаВ результате аварии пострадала женщинаФото: Елена КОВАЛЕНКО
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В Кемерове утром 15 августа автомобилист снес остановочный павильон и сбил пешехода, который ждал общественный транспорт. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, легковой автомобиль на высокой скорости протаранил остановку, где стояла женщина. Ее увезли на скорой.

Авария произошла в 7.50 на улице Западный проезд. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили «Комсомолке» в Госавтоинспекции региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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