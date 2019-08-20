Популярная кемеровчанка объявила голодовку

СЕГОДНЯ 05:20 2019-08-20T07:02:25+03:00

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Популярный блогер из Кемерова Женя Искандарова объявила голодовку. Девушка планирует отказаться от еды на семь дней.

Женя Искандарова стала участницей еще одного неординарного проекта. Теперь она голодает. Но не просто так, а под присмотром врачей. Девушка не будет есть семь дней и за это время планирует омолодиться, почистить кишечник и желчный пузырь, снизить вес и излечить болезни - правда, какие именно, она не рассказывает.

«Минусы: Я ХОЧУ ЖРААААААТЬ! Причем не что-то невероятно вкусное, а хоть бы лучка зеленого пожевать! Хоть бы пенку молочную!», - написала Женя в своем блоге в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726927" frameborder="0"></iframe> Популярная блогер объявила голодовку.Видео: jenia_iskandarova / instagram.com

Девушка отметила, что всего за один день она похудела на 2,1 килограмма. Кроме того, у нее прошла отечность.

«Состояние немного сонное, завтра третий день, говорят, что он самый сложный. Посмотрим. Тут еще очень важно не наброситься на еду после голодовки, специально для этого здесь проводят мотивирующие и полезные лекции», - отметила блогер.

Отметим, что ранее Женя Искандарова участвовала в съемках игры «Форт Боярд», где получила травму.

ИСТОЧНИК KP.RU