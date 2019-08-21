2019-08-21T12:30:45+03:00
Общество

Чудо для Евы: Сергей Цивилев побывал в гостях у больной девочки

Губернатор пообщался с врачами и пообещал сделать все возможное, чтобы ребенок выздоровел
Екатерина РОМАНОВА
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О том, что чудо для Евы должно случиться, Яна Грабовская рассказала на своей странице в Instagram. ФОТО: личная страница героини публикации.О том, что чудо для Евы должно случиться, Яна Грабовская рассказала на своей странице в Instagram. ФОТО: личная страница героини публикации.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в гостях у двухлетней Евы Грабовской. Сергей Цивилев пообщался с врачами Центра имени Рогачева и выяснил, как можно помочь девочке.

Сергей Цивилева во время своей рабочей поездки в Москву заехал в Центр имени Дмитрия Рогачева, чтобы проведать двухлетнюю Еву Грабовскую. Губернатор пообщался с самой девочкой, ее мамой, а также специалистами центра.

- Он сам, лично, позвонил мне на сотовый и сказал: «Яна, я сегодня приеду к вам в больницу». Уже от этого звонка и уверенного голоса в трубке, я заплакала от радости, потому что поняла что #чудодляевы состоится! – написала на своей странице в Instagram мама девочки, Яна Грабовская. - Всю ситуацию о здоровье нашей дочери ему пояснили, что называется, из первых уст. Губернатор сказал, что сделает все, что в его силах!

Напомним, Еве Грабовской - всего два года. А полгода назад родители узнали о страшном диагнозе: нейробластома IV стадии с метастазами в костный мозг. Сейчас родители пытаются собрать деньги, чтобы их ребенка прооперировали за границей. Сумма для семьи заоблачная: около 24 миллионов рублей. Сейчас семья собрала порядка восьми миллионов. Лечение в московском центре также может спасти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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