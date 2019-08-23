Один из раненных в драке с цыганами в Кузбассе находится в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 05:58 2019-08-23T06:58:45+03:00

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Медики рассказали, в каком состоянии находятся двое мужчин, которых ранили в драке с цыганами в кузбасском селе Подгорное. Один пострадавший - в реанимации.

По состоянию на вечер 22 августа один из раненных в селе Подгорном мужчин находился в реанимации в тяжелом состоянии, у него ранение в шею. У второго мужчины ранение в живот, он находится в хирургии, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

К утру 23 августа врачи наблюдали положительную динамику в состоянии обоих пациентов.

- Состояние мужчины, раненного в шею, в данный момент оценивается как среднетяжелое. Врачи готовятся переводить его из реанимации. Состояние второго пациента ближе к удовлетворительному, - пояснили в областном центре медицины катастроф.

Напомним, несколько дней назад в селе Подгорное произошел конфликт между местными жителями и представителями цыганской народности. Он привел к массовой драке, в ходе которой двое мужчин в возрасте 35 и 37 лет были ранены. Знакомые доставили их в больницу.

По данному факту возбуждены два уголовных дела. Также задержан 20-летний подозреваемый.

ИСТОЧНИК KP.RU