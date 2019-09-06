Метан из горных выработок: Следком озвучил одну из версий взрыва в Ленинске-Кузнецком

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-06T10:55:39+03:00

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Следственный комитет озвучил одну из версий взрыва в Ленинске-Кузнецком. Инцидент произошел в частном дома, его хозяйка серьезно пострадала.

В Кузбассе проводится доследственная проверка по факту получения жительницей города Ленинска-Кузнецкого ожогов в результате возгорания газовоздушной смеси, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. Инцидент произошел 5 сентября в доме с печным отоплением. Проживавшая в нем 63-летняя женщина решила вечером растопить печь, и внезапно раздался хлопок. На место прибыли сотрудники МЧС, которые оказали пенсионерке первую помощь. После этого женщину доставили в больницу с термическими ожогами.

- По имеющейся информации, в данном районе располагаются отработанные горные выработки угольных шахт. В рамках проверки будет устанавливаться предприятие, которому они принадлежат и надлежащим ли образом они содержатся, - сообщили в ведомстве. - По одной из версий, в подвале дома мог скопиться газ метан, следствию предстоит установить, откуда произошла его утечка.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU